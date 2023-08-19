مصدر: مستشار بازوم يؤكد تفويض فرنسا بالتدخل العسكري بالنيجر في أعقاب الانقلاب

نقلت صحيفة Monde عن حسومي مسعودو مستشار رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، تأكيده تفويض السلطات السابقة فرنسا بالتدخل العسكري لحماية نظام بازوم.

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وقال مسعودو للصحيفة: "عندما فهمنا في الساعات الأولى أن الحديث يدور عن انقلاب عسكري، طلبت بصفتي القائم بأعمال رئيس الوزراء مساعدة فرنسا، التي طلبت منا تفويضا خطيا لها بالتدخل".

وأضافت الصحيفة أن القوات الفرنسية وصلت إلى مبنى الحرس الوطني بعاصمة النيجر في الساعة 04:00 بتاريخ الـ27 من يوليو وضمت 10 عربات، وعددا من المروحيات.

وأكدت أن بازوم أعلن معارضته لإجراء عملية خاصة لإنقاذه فيما باريس ترددت من جهتها، حيث انتقل عدد كبير من العسكريين الموالين لها إلى جانب "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكلّه المتمردون.

المصدر: نوفوستي