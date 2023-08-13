قوى سياسية نيجيرية تطالب بانسحاب القوات الفرنسية فورا 

طالبت "حركة إم -62" القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أراضي النيجر.

وأفادت وكالة الأنباء النيجرية، أن "حركة إم -62" دعت شعب النيجر للتعبئة، وطالبت القوات الفرنسية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من البلاد".

يشار إلى أن النيجر ألغت جميع الاتفاقات العسكرية المبرمة سابقا مع فرنسا، وبناء عليه تطالب القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.

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في وقت سابق، التقى رئيس "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوفد من الزعماء الدينيين من نيجيريا.

ومن جهته، قال رئيس وزراء النيجر، لامين زينة علي محامان، إن سلطات النيجر الجديدة منفتحة على جهود الوساطة لتطبيع الوضع.

وترفض فرنسا، سحب قواتها من النيجر، كما يطالب قادة الانقلاب، مؤكدة دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر

في وقت سابق، أجابت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن سؤال صحفي، حول إمكانية سحب فرنسا لقواتها من النيجر، قائلة: "كلا، هذا ليس على جدول الأعمال،".

وتوجد في النيجر قاعدة عسكرية فرنسية تضم قرابة 1500 جندي فرنسي.

المصدر: غازيتا