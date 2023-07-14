قائد الحرس الثوري الإيراني: من تدعمه أمريكا ينهار ويبقى من يعتمد على "الثورة الإسلامية"

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، تحقيق بلاده التقدم "لأننا واجهنا عدوا كبيرا.. العدو له ميزة معينة أيضا فهو بتحركه يدفعنا لكشف الحقول المجهولة".

وأشار سلامي في تصريحات له إلى أنه "لو لم يفرض العدو العقوبات علينا، لما ذهبنا نحو تنمية المواهب الداخلية للمجتمع"، مضيفا "كشفنا طرق إفشال العقوبات وكسر قيودها وجعلناها عقيمة.. ولم يكن ذلك ليتحقق إلّا في ميدان المواجهة وليس غيره".

وأردف قائلا: "العدو قلق اليوم بشأن فاعلية قوتنا وينبغي عليه أن يقلق .. يتهموننا بالتواجد في أماكن أخرى وهذا يرجع إلى قوتنا وتأثيرنا".

واعتبر قائد الحرس الثوري أن أمريكا فقدت قدرتها على التكيف مع المنطقة.. لافتا إلى أنه "بسبب الضغوط الشديدة خرجت المنطقة من قائمة أولويات أمريكا وتوجهت الدول نحو إيران والصين".

وقال: "نجح اليمن في التفوق على العدو في حرب غير متكافئة.. وابتعد الأمريكيون عن المنطقة أكثر فأكثر.. انظروا إلى فرنسا.. الصورة التي كانوا يتمنون مشاهدتها في شوارعنا حدثت هناك".

واختتم اللواء سلامي: "انظروا إلى الكيان الصهيوني.. لديهم حكومة عاجزة بسلطة سياسية غير مستقرة وتم تسليح الضفة الغربية ونشهد نحو 30 عملية مسلحة يوميا، من دعمته أمريكا انهار وبقي من اعتمد على الثورة الإسلامية".

المصدر: RT