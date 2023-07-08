رئيسي: لو اتبعت جميع الدول الإسلامية نهج إيران والجزائر الداعم لفلسطين لما شهدنا كل هذا الظلم

التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم السبت في العاصمة طهران، حيث بحثا عددا من الملفات.

وأكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء أن العلاقات الإيرانية الجزائرية يمكنها أن تتوسع على أساس مواقف البلدين المتقاربة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية.

وأضاف قائلا "لو كانت جميع الدول الإسلامية تتماشى مع موقف إيران والجزائر الداعم لفلسطين، لما شهدنا الكثير من الظلم المنتشر على أساس نظام الهيمنة بحق المسلمين".

وحل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الجمعة، ضيفا على العاصمة الإيرانية طهران، في إطار زيارة عمل بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

المصدر: RT