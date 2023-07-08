 
مباشر

رئيسي: لو اتبعت جميع الدول الإسلامية نهج إيران والجزائر الداعم لفلسطين لما شهدنا كل هذا الظلم

أخبار العالم

رئيسي: لو اتبعت جميع الدول الإسلامية نهج إيران والجزائر الداعم لفلسطين لما شهدنا كل هذا الظلم
Globallookpress
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnfw

التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم السبت في العاصمة طهران، حيث بحثا عددا من الملفات.

وأكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء أن العلاقات الإيرانية الجزائرية يمكنها أن تتوسع على أساس مواقف البلدين المتقاربة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية.

وأضاف قائلا "لو كانت جميع الدول الإسلامية تتماشى مع موقف إيران والجزائر الداعم لفلسطين، لما شهدنا الكثير من الظلم المنتشر على أساس نظام الهيمنة بحق المسلمين".

وحل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الجمعة، ضيفا على العاصمة الإيرانية طهران، في إطار زيارة عمل بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا