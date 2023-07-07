بتكليف من الرئيس تبون.. وزير الخارجية الجزائري يصل طهران (فيديو)

حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيرانية طهران، في زيارة عمل بتكليف من رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان "بتكليف من رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بطهران، عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة عمل".

وأضاف البيان أن الزيارة "تندرج في إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتابعت الخارجية في بيانها "خلال هذه الزيارة، من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية".

المصدر: RT