ستولتنبرغ: يتعين على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى نقل المزيد".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة أن "الناتو" والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة دفعت سلطات كييف باتجاه التصعيد، ودعمتها عسكريا حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وحذرت موسكو باستمرار من أن ضخ الأسلحة لنظام كييف سيؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا، وإطالة أمد الصراع، ولن يسهم في التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

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المصدر: نوفوستي