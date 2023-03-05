الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال اليوم الماضي، حيث تم القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات العسكرية.

- في اتجاه كوبيانسك، تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا على الأقل، وتدمير 4 آليات عسكرية نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي.

- في محور كراسنو - ليمان، أسفر القصف الذي نفذته المقاتلات الروسية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، عن مقتل حوالي 180 جنديا، وتدمير مركبات عسكرية ونظام مدفعي.

- في اتجاه دونيتسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية عن مقتل أكثر من 210 عناصر من القوات الأوكرانية، وتدمير عدد من المركبات العسكرية بالإضافة إلى أنظمة مدفيعة من "M777" و"M109" ومنظومة صواريخ "هيمارس".

- في محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل نحو 80 جنديا أوكرانيا وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع.

- وفي اتجاه خيرسون تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 مركبات خلال اليوم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاع الجوية الروسية اليوم الماضي مروحية من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما تم تدمير مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيرة.

المصدر: وزارة الدفاع