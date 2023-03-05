سلطات لاتفيا تزيل كلمة باللغة الروسية من لافتة محطة سكك الحديد الرئيسية (صور)

أزالت وزارة النقل في لاتفيا، الكتابة التوضيحية باللغة الروسية من على لافتة مبنى محطة السكك الحديدية المركزية في العاصمة ريغا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك بليجني زاروبيج"، نقلا عن وزارة النقل اللاتفية، بأنه "تم تفكيك الكتابة التوضيحية باللغة الروسية من مبنى محطة السكك الحديدية المركزية في العاصمة ريغا، أمس الـ 4 من مارس، وأنه سيتم من الآن وصاعدا الإشارة إلى المحطة باللغتين اللاتفية والإنجليزية فقط.

ومن جانبه، وصف وزير النقل في لاتفيا، غانيس فيتينبيرغز، إزالة الكتابة الروسية بـ "اللحظة الرمزية والمهمة"، مدعيا بأنه "لم يكن لاسم المحطة باللغة الروسية، أية أهمية عملية لسنوات عديدة، وأنها لم تعط أية قيمة سوى التذكير بالحقبة السوفيتية في لاتفيا".

يشار إلى أن لاتفيا هي إحدى الدول التي شاركت في حملة العداء ضد روسيا، وحظرت التعاطي مع الثقافة واللغة الروسية على أراضيها، بدعوى أن "روسيا تستخدم الثقافة كسلاح".

RT

المصدر: نوفوستي