أنباء عن التوجه نحو تمديد فترة ولاية ستولتنبرغ والناتو ينفي

لا ينوي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تمديد فترة ولايته التي تنتهي في سبتمبر المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أوانا لونغيسكو المتحدثة باسم الناتو اليوم الأحد.

وقالت لونغيسكو ردا على سؤال من الوكالة: "ليس لديه نية للحصول على تمديد آخر لولايته".

جاء تصريح المتحدثة بالتزامن مع تقرير في صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أشار نقلا عن مصادر دبلوماسية في بروكسل لم تسمها، إلى أن الناتو يعتزم تمديد فترة ولاية ستولتنبرغ حتى أبريل 2024، وذلك بسبب "إنجازاته البارزة"، ولضمان استقرار الحلف خلال النزاع الدائر في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضافت المصادر، أن الدول الأعضاء في الناتو تريد أيضا منح ستولتنبرغ فرصة لرئاسة القمة السنوية اليوبيلية الخامسة والسبعين للناتو المقرر عقدها في أبريل 2024 في واشنطن.

ويشغل النرويجي ستولتنبرغ منصب الأمين العام للناتو منذ 2014، وتم تمديد صلاحياته مذاك ثلاث مرات.

وتحدثت تقارير عن أن ستولتنبرغ لديه "فرصة جيدة" ليصبح رئيسا لصندوق البنك الدولي بعد مغادرة الناتو.

المصدر: وكالات