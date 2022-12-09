البيت الأبيض: لا يوجد نفط روسي على الناقلات في مضيقي البوسفور والدردنيل

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأنه لا يوجد نفط روسي على جميع الناقلات العالقة في مضيقي البوسفور والدردنيل، ولا تسمح أنقرة بمروره عبرهما.

وفي تعلقيها على قرار تركيا بعد دخول تحديد سقف أسعار النفط الروسي، حيز التنفيذ بعدم السماح بمرور ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط تحمل ما مجموعه 18 مليون برميل من النفط.

قالت جان بيير: "اتصلنا بتركيا، قائلين إن سقف السعر ينطبق فقط على النفط الروسي، وأوضحنا أن الحد الأقصى لا يتطلب عمليات تفتيش إضافية للسفن التي تمر عبر المياه التركية، حسبما فهمنا، فإن جميع الناقلات التي تتأخر أنقرة في نقلها تقريبا".

وأضافت: "النفط ليس من روسيا، والقيود لا تنطبق عليه".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن لروسيا أي علاقة بقرار أنقرة بعدم السماح بمرور عشرين ناقلة تحمل ملايين البراميل من النفط على متنها.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت يلين للصحفيين، إن إدارة بايدن ليس لديها سبب للاعتقاد بأن الحكومة الروسية متورطة في قرار نقل النفط التركي، كما لا ترى السلطات الأمريكية أي عقبات أمام مرور السفن عبر مضيق البوسفور والدردنيل.

يذكر أن عددا كبيرا من ناقلات النفط تراكمت في المضائق التركية نظرا لحقيقة أن السلطات التركية تطلب وثائق تأمين إضافية ولا تسمح لها بالمرور بدونها، وفق ما جاء في بيان المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل التركية.

المصدر: وكالات