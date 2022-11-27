فرنسا.. عدد السجناء في البلاد يصل إلى رقم قياسي تاريخي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وصول عدد الأشخاص في المؤسسات الإصلاحية، والسجون في فرنسا اقترب من 73 ألف شخص، ليصل الى رقم قياسي مطلق في تاريخ الجمهورية.

وبحسب الوكالة، فإن سجون البلاد تخطت طاقتها الاستيعابية من السجناء إلى 120%، وقبل عام، كانت النسبة 115.4%، وخلال العام الجاري، زاد عدد السجناء بمقدار ثلاثة آلاف شخص، واضطر 2.2 ألف سجين للنوم على فرشات على الأرض.

وقالت الوكالة، إن ما يقرب من ربع المسجونين تم توجيه الاتهام لهم، ما يعني أنهم ينتظرون الحكم، وبالتالي يفترض أنهم أبرياء.

وفي أغسطس، طالب وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، بفتح تحقيق في تصوير وتنظيم عرض ترفيهي في إحدى مستعمرات البلاد، شارك فيه سجناء وحراس.

المصدر: لينتا.رو