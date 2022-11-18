واشنطن تخطط لشراء مراكز اتصالات لقوات كييف

تخطط الولايات المتحدة لشراء 50 مركزا نقّالا للاتصالات وتزويد قوات كييف بها، لاستخدامها في العمليات الميدانية وحراسة الحدود، وفقا لبوابة المشتريات الحكومية الأمريكية.

وذكر مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون أنه يطلب شراء 50 مركز اتصالات تساعد في إجراء المزيد من العمليات الميدانية لحماية حدود أوكرانيا.

وأضاف أن "المعدات ستشمل مجموعة من محطات الإنترنت العاملة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة توجيه واتصالات خليوية".

المصدر: نوفوستي