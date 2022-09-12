بكين: الرئيس الصيني سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيزور كازاخستان وأوزبكستان

أعلنت بكين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم حضور الاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند في أوزبكستان.

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وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن "شي جين بينغ يعتزم القيام بزيارتي دولة إلى كازاخستان وأوزبكستان في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر".

واشارت إلى أن "شي سيقوم بالزيارتين بناء على دعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف".

المصدر: "شينخوا"