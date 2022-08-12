الاستخبارات التركية: تحييد قيادي في "بي كي كي" بسوريا

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد يوسف محمود رباني القيادي من أصل إيراني في تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" المصنف إرهابيا في تركيا، في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أن "رباني متورط بإعطاء أوامر بتنفيذ هجمات على القوات التركية، عندما كان مسؤول منطقة حفتانين شمالي العراق"، مشيرة إلى توصل الاستخبارات التركية إلى معلومات تفيد بأن رباني الملقب "رزان جاويد" موجود في سوريا.

وأفادت المصادر بأنه "تم تحييد الإرهابي رباني، المسؤول العام عن منطقتي عامودا والدرباسية في صفوف التنظيم، عبر عملية في 6 أغسطس. كما تم تحييد إرهابي آخر كان برفقة رباني، ويدعى مظلوم أسد، والملقب بـ "روهاز عامودا"، وهو مسؤول التحصينات في عامودا والدرباسية".

المصدر: "الأناضول"