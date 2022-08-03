الدفاع الروسية: كييف أصرت على احتجاز الأسرى في مركز التوقيف الذي قصفته

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن كييف أصرت على نقل عسكريها الأسرى إلى مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، الذي تعرض بعد ذلك للقصف الصاروخي الأوكراني.

وقال فومين: "في 20 مايو 2022، نُقل أسرى كتيبة "آزوف" النازية (الإرهابية) إلى مركز الاحتجاز في بلدة يلينوفكا، حيث أصر الجانب الأوكراني على احتجازهم هناك حصرا".

وأشار إلى أنه في 28 يوليو 2022 تم نشر فيديو باعترافات عناصر "آزوف" الأسرى بالجرائم التي ارتكبوها، وفي ليلة 29 يوليو وقع الهجوم على مركز احتجازهم بصواريخ هيمارس الأمريكية.

المصدر: نوفوستي