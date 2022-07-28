دبلوماسي أمريكي سابق يشيد بصداقة الروس ويدعو لإعادة الاتصالات مع موسكو

أكد مستشار الاتصالات الاستراتيجية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية كيري كارتخنير، أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة الاتصالات مع روسيا.

وقال كارتخنير: "أمضيت عشر سنوات في جنيف أتفاوض مع الروس للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الحد من الأسلحة النووية. وبالإضافة إليهم تفاوضت مع ممثلي كازاخستان وبيلاروس وأوكرانيا. وخلال هذا الوقت فهمت شيئا واحدا: الروس هم من النوع الذين إذا صادقتهم أصبحت صديقهم مدى الحياة".

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في حديثه خلال حلقة نقاش تحدث معظم المشاركين فيه بشكل سلبي عن روسيا وسياستها الخارجية، اعترف الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد بأنه لا يزال على علاقة ودية مع العديد من زملائه الروس السابقين.

وأضاف: "في الحقيقة، لا يمكنني التحدث إليهم الآن بقدر ما كنت معتادا".

واقترح صيغته الخاصة لبناء علاقات مستقبلية مع روسيا. وتشمل إعادة العلاقات السابقة وتطوير "مصطلحات مشتركة" حول القضايا المتعلقة بالبلدين.

المصدر: نوفوستي