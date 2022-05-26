الكرملين: روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالب موسكو وأن تفهم حقيقة تطور الوضع

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 26 مايو، إن روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالبها، وكذلك تنتظر من كييف أن تدرك حقيقة تطور الأوضاع حاليا.

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جاء ذلك ردا على سؤال للصحفيين بشأن التنازلات التي تتوقعها روسيا من أوكرانيا، حيث أكد بيسكوف على أن موسكو تنتظر من كييف تفهم الوضع الواقعي الراهن على الأرض.

وردا على ما إذا كان ذلك ينطبق كذلك على التنازلات الإقليمية، قال بيسكوف: "ليست هذه تنازلات إقليمية، تحتاج كييف، مرة أخرى، إلى الاعتراف بالوضع الفعلي على الأرض وإجراء تقييم واقعي".

المصدر: نوفوستي