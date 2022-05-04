بايدن يهاجم اليمين الأمريكي المؤيد لترامب ويصف مشاريعه بـ"المتطرفة"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الأمريكي الذي يتبنى أفكار سلفه دونالد ترامب بـ"المنظمة السياسية الأكثر تطرفا" في التاريخ الحديث كما أطلق صفة التطرف على برنامج ترامب الاقتصادي.

وفي إشارة إلى ترامب الذي تبنى شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA)، قال بايدن إن "حركة MAGA هذه هي بالفعل أكثر المنظمات السياسية تطرفا في التاريخ الأمريكي، في التاريخ الأمريكي الحديث".

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وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول التهديدات التي تؤثر على الحق في الإجهاض بعد كلمة كرسها للاقتصاد، قال: "بعد الحق في الإجهاض، يمكن للمحافظين أن يتراجعوا عن إنجازات أخرى مثل الحق في الحياة الخاصة، الذي هو أساس الاجتهاد وراء الحق في الإجهاض والذي تعارضه المحكمة العليا الآن".

وتساءل "ماذا سيحدث إذا قالت إحدى الولايات إن أطفال مجتمع الميم (المثليين) لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى الفصول الدراسية نفسها مثل الأطفال الآخرين؟".

ووصف بايدن الذي يخوض حملة من أجل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر، البرنامج الاقتصادي للجمهوريين بأنه "متطرف"، قائلا إنهم يريدون "زيادة الضرائب" على الطبقة الوسطى.

المصدر: "أ ف ب"