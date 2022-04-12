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"الدوما": واشنطن تجبر السياسيين الأوروبيين على فعل أشياء يخسرون مستقبلهم بسببها

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Sputnik
فياتشيسلاف فولودين
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أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين أن واشنطن تمارس ضغوطا على السياسيين الأوروبيين وتجبرهم على فعل أشياء يخسرون بسببها مستقبلهم كما فعلت مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي.

وأشار فولودين إلى أن سلطات كييف لم تكن ترغب في استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في وقت سابق، وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فقد اتخذت كييف هذا القرار "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا".

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وأضاف: "لهذا السبب وتحت ضغط من واشنطن قام شتاينماير بتغيير موقفه".

وتابع: "يبدو الأمر مثيرا للشفقة ومذلا، وخاصة عندما يقوم به رئيس دولة. والذي كما اتضح أنه ليس مستقلا".

وتساءل: "كيف يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك، إذا كانت قواعد الناتو تقع على الأراضي الألمانية".

وأردف رئيس مجلس الدوما: "الولايات المتحدة تجبر السياسيين الأوروبيين على القيام بأشياء لا مستقبل لهم بعدها كما فعلت مع زيلينسكي".

المصدر: تاس

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