"بيلد": شتاينماير يعتزم زيارة أوكرانيا وكييف ليست مستعدة بعد لاستقباله

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يعتزم زيارة كييف في المستقبل القريب، لكن الجانب الأوكراني لم يؤكد بعد استعداده لاستقباله.

وكتبت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، أن "كييف غير راضية عن دور شتاينماير السابق في بناء العلاقات مع روسيا".

وأضافت: "هناك تاريخ واحد ممكن هو 13 أبريل، لكن كييف الرسمية تتعذر بأنها غير مستعدة بعد للقاء في ذلك اليوم، ومن الممكن أن يتم ذلك في وقت لاحق"، مشيرة إلى أنه "في الوقت ذاته، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد للقاء سياسيين أوروبيين آخرين غدا".

ونوهت الصحيفة، إلى أنه "لا يوجد أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات".

وشتاينماير، الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2017، قال في وقت سابق، إنه "ارتكب أخطاء سياسية، وأنه لم يكن عليه أن يدعم خط نقل أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا (السيل الشمالي 2)".

المصدر: "تاس" + "بيلد"