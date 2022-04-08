الرئيس الألماني يصف دعمه لـ"السيل الشمالي 2" بأنه "خطأ"

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن دعم مشروع خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 2" كلف بلاده ثقة شركائها الأوروبيين.

وقال في مقابلة نشرتها الجمعة "دير شبيغل" الأسبوعية: "بالطبع، كان هذا خطأ.. لفترة طويلة، كنت أواسي نفسي بحقيقة أن التخطيط لهذا المشروع قد اكتمل قبل عام 2014، وبعد ذلك أراهن فقط على الحوار. لم يتوقف مشروع المليار دولار فقط، ولكن أيضا قوض ثقة شركائنا في أوروبا الشرقية".

وأضاف: "يجب علينا الآن، بالطبع، أن نحلل بدقة المكان الذي ارتكبنا فيه الأخطاء.. تلك التي ارتكبتها أجيال من السياسيين، وأنا أعتبر نفسي من بينهم".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية فبراير الماضي، أن الحكومة الألمانية ستعلق التصديق على مشروع "السيل الشمالي 2"، بعد أن اعترفت روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأكتمل بناء خط الأنابيب في 10 سبتمبر 2021، وأكدت موسكو من جهتها، أن "السيل الشمالي 2" هو مشروع تجاري ويتم تنفيذه بالاشتراك مع الأوروبيين.

المصدر: "تاس"