وزير الاقتصاد الألماني يحذر من حظر الغاز الروسي

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من إن فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا سيضع حدا لازدهار اقتصاد ألمانيا.

وأوضح هابيك، وهو أيضا يشغل منصب نائب المستشار الألماني، في تصريح لقناة "ZDF" التلفزيونية، أنه لا توجد بنية تحتية في ألمانيا لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى (أي من غير روسيا).

واعتبر أنه في حال رفضت روسيا تزويد ألمانيا بالطاقة فإن ذلك سيهدد بإغلاق أكبر شركة كيميائية في العالم "BASF".

كما حذر من أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد الطاقية يهدد بخطر هجرة شركات الطاقة إلى الخارج، على سبيل المثال إلى آسيا.

المصدر: نوفوستي