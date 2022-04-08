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قتيلان ومفقود بتحطم مروحية في المياه قبالة جزيرة كورية جنوبية

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قتيلان ومفقود بتحطم مروحية في المياه قبالة جزيرة كورية جنوبية
Legion-Media
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أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن مروحية تابعة له تحطمت في المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة في أقصى جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها وفقدان آخر.

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وأفاد مسؤول في خفر السواحل بأن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية "سيكورسكي إس-92" ‏عندما سقطت في المياه على بعد 360 كيلومترا جنوب غرب جزيرة مارا فجر اليوم الجمعة.

ولقي اثنان من أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن المروحية، مصرعهما، وفقد واحد وتم إنقاذ آخر وهو في حالة لا تهدد حياته.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع المروحية للعودة إلى بوسان بعد إنزال 6 من رجال الإنقاذ من خفر السواحل على زورق دورية كان في طريقه للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ في المياه بالقرب من تايوان حيث فقدت السفينة "كيوتو 1" التي كان على متنها 6 كوريين جنوبيين في اليوم السابق.

وذكر المسؤول أنه عقب تحطم المروحية، أنقذ طاقم زورق الدورية 3 أشخاص، وتوفي اثنان منهم بينما لا يزال شخص واحد مفقودا.

المصدر: "يونهاب"

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