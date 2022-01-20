مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إسرائيل وتركيا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي هو الأول بهذا المستوى منذ عام 2008.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر في الخارجية التركية، قولها مساء الخميس، إن اتصالا هاتفيا جرى بين تشاووش أوغلو ونظيره الإسرائيلي، دون أن تذكر فحواه.

من جانبه، أكد موقع "واللا" الإسرائيلي أن لابيد تحدث عبر الهاتف اليوم مع نظيره التركي تشاووش أوغلو، مشيرا إلى أن "هذه هي أول مكالمة هاتفية عامة بين وزيري خارجية إسرائيلي وتركي منذ 13 عاما".

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه دعوة لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، لزيارة تركيا، وأن الثاني أبدى رغبته في تلبية الدعوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة، لافتة إلى أن موعدها لم يتحدد بعد.

المصدر: "الأناضول" + "واللا" الإسرائيلي