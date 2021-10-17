المكسيك تسجل 5203 إصابات و313 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 5203 إصابات جديدة و313 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و755063 إصابة والوفيات إلى 284321.

وسبق أن قالت الوزارة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

المصدر: "رويترز"