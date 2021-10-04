شرطة اليونان توقف طالب لجوء للاشتباه في انتمائه إلى "داعش"

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب اليونانية اليوم الاثنين طالب لجوء يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" وسط العاصمة أثينا، حسبما قالت السلطات.

وذكر بيان للشرطة أن اعتقال الرجل البالغ من العمر 34 عاما جاء بعد التعاون مع وكالة الاستخبارات الوطنية اليونانية "إي واي بي" والمعلومات التي قدمتها وكالات أجنبية.

ولم يقدم بيان الشرطة تفاصيل حول هوية الرجل، فيما يرتقب أن يمثل أمام المدعي العام في أثينا غدا الثلاثاء.

وجاء في تقارير لوسائل إعلام يونانية أن المشتبه به مواطن عراقي عبر من تركيا إلى جزيرة واقعة في شرق بحر إيجة قبل أكثر من ثلاث سنوات مع مهاجرين آخرين، وتم رفض طلب لجوئه إلى اليونان.

وأضافت أنه اعتقل بسبب أعمال يزعم أنه ارتكبها في الشرق الأوسط قبل أن يهاجر إلى أوروبا.

المصدر: "أسوشيتد برس"