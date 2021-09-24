سفير إيران في العراق: الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد

أعلن سفير إيران في العراق إيرج مسجدي إحراز تقدم في المحادثات الإيرانية السعودية، مشيرا إلى اهتمام الجانبين بالحوار، وإتمام هذه المحادثات.

وقال مسجدي إن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد، معربا عن أمله في أن تتقدم بشكل بناء.

وأضاف أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق، آملا في التوصل لنتائج مؤكدة سيتم الإعلان عنها، مشيدا بالدور العراقي الناجح على مستوى المنطقة.

وبشأن إمكانية عقد لقاء أيراني أمريكي، أكد مسجدي أن الاتفاق النووي كان بين مجموعة 5+1 والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أن المباحثات السابقة لم تكن ثنائية بل مع الاتحاد الأوروبي والأمريكان، لافتا الى أنه على مدى الجولة الجديدة لن يوافقوا على أن تكون المباحثات ثنائية لأنهم دخلوا في المباحثات مع الأوروبيين.

وذكّر بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وعليها هي العودة.

المصدر: وكالات