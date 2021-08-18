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اليوم الرابع من عهد "طالبان" في أفغانستان.. أنباء مقلقة من الداخل وتصريحات متفائلة من الخارج

أخبار العالم

اليوم الرابع من عهد
AP Rahmat Gul
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أعرب مسؤولون في الغرب عن تفاؤلهم الحذر إزاء مستقبل أفغانستان تحت قيادة "طالبان"، بالتزامن مع ورود أنباء مقلقة عن حوادث أمنية في هذا البلد.

فيما يلي أهم ما جاء في أفغانستان وحولها في اليوم الرابع من سيطرة "طالبان" على العاصمة كابل.

يتبع..

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