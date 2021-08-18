اليوم الرابع من عهد "طالبان" في أفغانستان.. أنباء مقلقة من الداخل وتصريحات متفائلة من الخارج
AP Rahmat Gul
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أعرب مسؤولون في الغرب عن تفاؤلهم الحذر إزاء مستقبل أفغانستان تحت قيادة "طالبان"، بالتزامن مع ورود أنباء مقلقة عن حوادث أمنية في هذا البلد.
فيما يلي أهم ما جاء في أفغانستان وحولها في اليوم الرابع من سيطرة "طالبان" على العاصمة كابل.
- مسؤول أمني غربي لـ"رويترز": إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل
- وسائل إعلام أمريكية: ما يصل إلى 15 ألف أمريكي لا يزالون عالقين في أفغانستان
- مسؤول في "طالبان" يبدي نية الحركة المشاركة في حوار سلمي مع المسؤولين الحكوميين السابقين لـ"ضمان شعورهم بالأمان"
- CNN: موظفو السفارة الأمريكية أتلفوا جوازات سفر عدد من الأفغان
- هبوط أول طائرة لشركة "لوفتهانزا" تنقل مغادرين من أفغانستان في ألمانيا
- الخارجية الروسية تصف طريقة تعامل المجتمع الدولي مع التطورات في أفغانستان بأنها "صادمة" وتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الفوضى في مطار كابل
- فرنسا تعلن إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا خلال الليل الماضي من كابل إلى أبو ظبي
- المتحدث باسم طالبان يصدر توضيحا بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي
- رئيس البنك المركزي الأفغاني: احتياطيات البنك المركزي لم تتعرض للخطر
- أستراليا تعلن إجلاء 26 شخصا من كابل
- الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول "طالبان" إلى الحكم
- قائد الجيش البريطاني: نعتقد أن "طالبان" تغيرت ونتعاون معها على الأرض
- أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر لـ"طالبان" النار على مظاهرة في جلال آباد
- وسائل إعلام: مسؤول بارز في "طالبان" يجتمع مع كرزاي وعبدالله في كابل
- مسؤول في طالبان: من المبكر الحديث عما إذا كانت الحركة ستضم أعضاء من الحكومات السابقة في حكومتها
- أنباء عن تدمير "طالبان" حركة "طالبان" تمثال زعيم ميليشيا شيعية قاتلها خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في التسعينيات
- الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو يحثان القوى الرئيسية في أفغانستان على ضمان الأمن وسيادة القانون في أسرع وقت ممكن
- "كابل نيوز": أشرف غني استقر في أبو ظبي بعد فراره من أفغانستان
- السفير الروسي لدى كابل: نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح لا يحظى بدعم الشعب
- مسؤول في الناتو لـ"رويترز": 17 مصابا جراء حادثة تدافع عند أبواب مطار كابل
يتبع..