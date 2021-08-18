البنتاغون يعلن أن خطوط التواصل مع "طالبان" مفتوحة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن خطوط التواصل مع "طالبان" الأفغانية مفتوحة، مؤكدا عدم وجود أي "مواجهات عدائية" مع الحركة التي سيطرت على البلاد يوم الأحد.

وفي مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي في وزارة الدفاع، قال أوستن إن "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابل حاليا"، مبينا أن " هدف الجيش الأمريكي زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان".

وشدد على أن "أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها".

بدوره، قال ميلي إن " طالبان تسهل وصول حاملي جواز السفر الأمريكي إلى مطار كابل"، مؤكدا أن "الوضع الأمني في المطار مستقر حاليا، لكن التهديدات ما زالت قائمة في محيط المطار".

وأضاف: "لم نتوقع انهيار الجيش الأفغاني في 11 يوما"، مبينا أن :أولويتنا تأمين مطار كابل والدفاع عنه لإجلاء مواطنينا والمتعاونين الأفغان".

المصدر: "رويترز"