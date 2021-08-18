البنتاغون و"طالبان" يعترفان بإطلاق النار لتفريق الحشود في مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وحركة "طالبان" أن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل.

وأقر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأن القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت الليل الماضي رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات.

وقال: "كان هناك عدد من الطلقات النارية، بشكل عام في محيط بوابات المطار، ونفهم أن بعضها على الأقل أطلق من قبل عسكريين أمريكيين من جهة المطار كإجراءات رامية للسيطرة على الحشود وتحذيرات عادية".

وأكد كيربي أن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في مطار كابل يبلغ الآن نحو 4.5 ألف فرد، ومن المقرر أن ينضم إليهم بعض مئات الجنود الآخرين خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين على تواصل مع "طالبان" في مسعى لتسريع عمليات الإجلاء من مطار كابل، لافتا إلى أن طائرة أمريكية من طراز "إس-17" أجلت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية، بينهم 325 مواطنا أمريكيا وموظفون من دول الناتو.

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤول في "طالبان" لوكالة "رويترز" أن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابل، "دون نية لإصابة أحد".

وأكد مسؤول في الناتو في وقت سابق من اليوم إصابة 17 شخصا على الأقل جراء واقعة تدافع حصلت عند إحدى بوابات مطار كابل.

المصدر: "رويترز"