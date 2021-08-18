وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة يدعو "الإنتربول" إلى اعتقال غني
Reuters
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دعا القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، الشرطة الدولية "الإنتربول" إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس أشرف غني.
وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "من يتاجر بوطنه ويبيعه يجب ملاحقته واعتقاله"، وذلك تحت هشتاغ "يا إنتربول اعتقلوا غني".
#InterpolArrest_Ghani— General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 18, 2021
وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود.
وغادر غني أفغانستان الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات حركة "طالبان" في العاصمة كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر.
المصدر: RT