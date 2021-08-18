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وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة يدعو "الإنتربول" إلى اعتقال غني

أخبار العالم

وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة يدعو
Reuters
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دعا القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، الشرطة الدولية "الإنتربول" إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس أشرف غني.

وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "من يتاجر بوطنه ويبيعه يجب ملاحقته واعتقاله"، وذلك تحت هشتاغ "يا إنتربول اعتقلوا غني".

وغادر غني أفغانستان الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات حركة "طالبان" في العاصمة كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر.

المصدر: RT

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