وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة يدعو "الإنتربول" إلى اعتقال غني

دعا القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، الشرطة الدولية "الإنتربول" إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس أشرف غني.

وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "من يتاجر بوطنه ويبيعه يجب ملاحقته واعتقاله"، وذلك تحت هشتاغ "يا إنتربول اعتقلوا غني".

#InterpolArrest_Ghani

وطن فروش و معامله گر باید بازداشت و مجازات شود. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 18, 2021

وغادر غني أفغانستان الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات حركة "طالبان" في العاصمة كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر.

المصدر: RT