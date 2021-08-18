"كابل نيوز": أشرف غني استقر في أبو ظبي بعد فراره من أفغانستان

أفاد تقرير نشره موقع "كابل نيوز" الأفغاني، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق أشرف غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

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ولفت الموقع في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" نقلا عن مصادر، إلى أن "الرئيس الأفغاني السابق الذي فر من البلاد، استقر الآن في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن إمكانية أن يسافر غني إلى سلطنة عمان عبر طاجيكستان بعد خروجه من أفغانستان، لكن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية.

كذلك، لم يصدر حتى الساعة أي تأكيد رسمي إماراتي أو من جانب غني يؤكد وجوده في أبو ظبي.

Exclusive: Ex-Afghan President Ashraf #Ghani who fled the country is now settled in Abu Dhabi capital of the United Arab Emirates, a source told Kabul News. pic.twitter.com/pM4P1GaAiM — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 18, 2021

وكان غني قال في أول تصريح عقب فراره من البلاد إن حركة طالبان باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وإن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابل كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن "طالبان" انتصرت.

المصدر: Kabul News