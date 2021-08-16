مصدر: الرئيس الأفغاني حطّ في سلطنة عمان

ذكر مصدر مقرب من السلطات الأفغانية أن رئيس البلاد أشرف غني الذي غادر أفغانستان أمس الأحد، قد وصل إلى سلطنة عمان ويقيم هناك في الوقت الراهن.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية علق المصدر على نفي هذا النبأ من قبل السلطات العمانية واصفا إياه بأنه "رد فعل طبيعي".

وكانت قناة Kabul News الأفغانية أفادت أمس الأحد بأن غني وزوجته رولا وشخصين آخرين غادروا كابل إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك.

وكان الرئيس الأفغاني أعلن أمس الأحد بعد دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى العاصمة، أنه قرر مغادرة البلاد لتجنيبها "المجزرة".

المصدر: "نوفوستي"