وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

أفادت قناة Kabul News الأفغانية، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على عاصمة البلاد كابل.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

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اشرف غنی عمان ته تللی.

اشرف غنی، رولا غنی، محب او فضلی په الوتکه کې نن لومړی تاجکستان او وروسته عُمان ته تللي او اوس هماغلته دي. — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 15, 2021

وغادر الرئيس الأفغاني بلاده الأحد وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة غني، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول كابل "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

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وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

المصدر: Kabul News