سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لا مقدمات لإدخال القوات الروسية لأفغانستان

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أنه لا توجد هناك أي مقدمات لإدخال القوات الروسية إلى أفغانستان، مؤكدا أن موسكو ستركز على الجهود السياسية للتسوية.

وقال باتروشيف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن توقع دخول القوات الروسية لأفغانستان على غرار ما حدث في سوريا: "لا توجد مقدمات لذلك".

وتابع قائلا: "على الاتجاه الأفغاني سنركز قبل كل شيء على الجهود السياسية والدبلوماسية، وسنبحث مع الشركاء عن سبل ترتيب الحوار الأفغاني – الأفغاني والتسوية السلمية للقضايا القائمة في البلاد".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه لهذا الغرض تم إطلاق منصة موسكو للتفاوض، مشيرا إلى أن روسيا تولي اهتماما كبيرا أيضا لدور الأمم المتحدة في الجهود الدولية للتسوية الأفغانية.

وأكد أن "روسيا تهتم بأن تكون أفغانستان سلمية وموحدة وأن تتطور دون أن تكون أراضيها مصدرا للتهديدات على المنقطة"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للحوار مع القوى التي ستعتمد على إرادة الشعب الأفغاني وستعمل على تحويل أفغانستان إلى دولة قوية تعمل بشكل طبيعي".

المصدر: "إزفيستيا"