نيبينزيا: دعونا نحكم على "طالبان" بناء على أفعالها وليس أقوالها

لفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أن موسكو ستقيم حركة "طالبان" بناء على أفعالها وممارساتها، وليس أقوالها.

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وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ مزيد من الخطوات بشأن أفغانستان، دعا نيبينزيا إلى النظر في كيفية تطور الأحداث في ذلك البلد بعد استيلاء "طالبان" على السلطة الأحد الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تصدق بتصريحات قادة "طالبان"، قال الدبلوماسي: "الأمر لا يتعلق بالإيمان أو عدم الإيمان – دعونا نرى ماذا سيفعلون بالتصريحات التي أطلقوها".

وأضاف أن تقييم الوضع سيستغرق بعض الوقت.

وفي وقت سابق، أعرب ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني ومدير قسم آسيا الثاني في وزارة الخارجية،، عن أمل موسكو في أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية.

المصدر: "تاس"