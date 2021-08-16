موسكو: نأمل أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية

أعرب مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن أمل موسكو في أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية.

إقرأ المزيد

وخلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية قال ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني ومدير قسم آسيا الثاني في وزارة الخارجية، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تسوية الوضع في أفغانستان.

وفي تطرقه إلى إمكانية رفع اسم حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، أشار الدبلوماسي إلى أنه "يجب أولا على جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكد من أن السلطات الجديدة تتصرف بطريقة حضارية"، وذلك تمهيدا لإصدار المجلس قرارا بهذا الشأن .

وتابع: "وفي حال تأييد روسيا لهذا القرار سيتم إطلاق الإجراءات المناسبة بشكل فني". وبهذا الخصوص ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي بأن إدراج اسم الحركة في قائمة الإرهاب الروسية جرى في حينه "بحق تماما"، موضحا أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بهذا الشأن وقررت روسيا فرض عقوباتها على الحركة بما يتماشى مع ميثاق المنظمة الدولية، الأمر الذي "يدل مرة أخرى على تمسك روسيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد

وأعرب كابولوف عن ارتياح روسيا بسبب سلمية انتقال السلطة الذي جرى في أفغانستان، مشيرا إلى أن مراكز الولايات الأفغانية وقعت في أيدي "طالبان" بدون قتال، مضيفا: "من دواعي ارتياحنا أن طالبان والسلطات الجديدة تتصرف بشكل لائق إذا جاز التعبير.. سنحكم من الأفعال لا من الأقوال".

المصدر: وكالات روسية