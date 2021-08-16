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الخارجية الروسية: سفيرنا لدى كابل سيلتقي منسقا لقيادة حركة طالبان غدا

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الخارجية الروسية: سفيرنا لدى كابل سيلتقي منسقا لقيادة حركة طالبان غدا
Sputnik
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الأسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السفير الروسي لدى كابل، دميتري جيرنوف سيلتقى غدا الثلاثاء منسقا لحركة طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في هذا البلد.

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وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في حديث لـRT: "إن سفيرنا على اتصال مع ممثلي قيادة حركة طالبان. وأبلغني منذ 10 دقائق بأنه سيلتقي غدا منسقا لقيادة حركة طالبان لبحث ضمان الأمن بما في ذلك أمن سفارتنا".

وأضاف كابولوف أنه أجرى أمس الأحد مكالمة هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

المصدر: RT

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