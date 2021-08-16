 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان

زاخاروفا تعلق على سلوك الأمريكيين في مطار كابل

أخبار العالم

زاخاروفا تعلق على سلوك الأمريكيين في مطار كابل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2d0

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مطار كابل مكتظ بالذين يطلبون من واشنطن مساعدتهم في مغادرة أفغانستان، ولكنها تجاوبهم بالصمت المطبق.

واستفسرت زاخاروفا: "ماذا عن حقوق الإنسان؟".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن "الأمريكيين يسرفون عادة وبدون توقف، في إصدار البيانات بخصوص الحالات الفردية عن هذه الحقوق. ويدعون إلى إنهاء المعاناة ويهددون باتخاذ تدابير عاجلة (ضد) المسؤولين عن التعسف، ويهددون بفرض العقوبات ويستندون في ذلك فقط على معطيات وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية".

إقرأ المزيد
فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار
فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار

وتابعت زاخاروفا القول: "ولكنهم يعتمدون الصمت المطبق فيما يتعلق بالأنباء الواردة من مطار كابل والبث المباشر من هناك والتي يظهر فيها الأفغان وهم يحاولون الصعود إلى الطائرات للفرار، وكذلك وهم يطلبون من واشنطن التي طالما أكدت لهم على مدى سنوات بأنها الحليف الموثوق، بإنقاذهم".  

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا