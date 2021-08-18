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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لا تستطيع مساعدة الراغبين في الوصول إلى مطار كابل

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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لا تستطيع مساعدة الراغبين في الوصول إلى مطار كابل
Reuters YURI GRIPAS
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "القوات الأمريكية لا تستطيع حاليا مساعدة من يريدون الوصول لمطار العاصمة الأفغانية كابل لإجلائهم من هناك، لأنها تركز على تأمين المطار نفسه".

وأضاف أوستن في تصريح للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية: "سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة تهدئة الصراع وتأمين سبل عبور لهم للوصول للمطار، ليس لدي القدرة حاليا على الخروج وتوسيع نطاق العمليات الحالية إلى داخل كابل".

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وتابع أن "بلاده ليست راضية عن عدد من يتم إجلاؤهم حاليا"، مضيفا: "من الواضح أننا لم نقترب حتى من الهدف الذي نريده في ما يتعلق بعدد من يخرجون".

وأشار إلى أن "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في العاصمة الأفغانية حاليا لكن ليست هناك أي عمليات عدائية مع طالبان وخطوط التواصل مع قادة طالبان ما زالت مفتوحة".

المصدر: "رويترز"

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