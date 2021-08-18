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السفير الروسي في أفغانستان: "طالبان" اجتازت الامتحان الأول

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السفير الروسي في أفغانستان:
السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف
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قيم السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف إيجابا الحالة الأمنية في العاصمة الأفغانية بعد مرور ثلاثة أيام على دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى المدينة.

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وفي تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء قال الدبلوماسي إن عناصر الحركة "اجتازوا الامتحان الأول" فيما يتعلق بالوضع الأمني في المدينة. وذكر جيرنوف أنها المرة الأولى منذ وصوله إلى كابل في مايو عام 2020، التي لا تسمع في كابل طلقات نارية لليوم الثالث على التوالي.

وتابع السفير الروسي: "في ظل رئاسة (أشرف) غني على أفغانستان كانت المدينة تشهد أربعة أو خمسة حوادث، بينها هجمات إرهابية وانفجارات ألغام وخلاف ذلك. في الأول من ديسمبر الماضي اصطدمت إحدى سياراتنا بلغم زرعه إرهابيون. لكن جاءت طالبان وانتهى كل شيء منذ الليلة الأولى. ويمكن القول إنهم اجتازوا الاختبار بنجاح".

 

المصدر: RT

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