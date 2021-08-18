السفير الروسي في كابل: أمر الله صالح لا يحظى بدعم سكان أفغانستان

قال السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف اليوم الأربعاء إن نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح الذي أعلن نفسه حاكما شرعيا في أفغانستان، لا يحظى بدعم سكان البلاد.

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وفي تصريحات صحفية دعا الدبلوماسي إلى تقييم فرص كل من صالح وحركة "طالبان" في الحفاظ على السلطة بشكل واقعي، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لأي سيناريو للأحداث في أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني، أنه وأنصاره لم يفقدوا روح النضال "خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة حركة "طالبان".

وشدد صالح على أنه "الرئيس الشرعي المؤقت" دستوريا، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة "طالبان" على البلاد بكامله يوم الأحد الماضي.

السفير الروسي: الحياة في كابل تعود إلى طبيعتها

وفي تطرقه إلى ظروف الحياة في العاصمة الأفغانية قال جيرنوف أنها تعود إلى مجراها الطبيعي

وذكر السفير أن لدى البعثة الروسية في البلاد "خططا عديدة" لمواجهة كل سيناريو محتمل لتطور الأحداث في البلاد، لكنه أكد أنه من المبكر إصدار أحكام نهائية بشأن الوضع في كابل.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن السفارة لا تملك معلومات عن مواجهات في وادي بنجشير شمالي كابل، حيث تخوض قوات موالية لأمر الله صالح معارك ضد "طالبان"، حسبما أوردت قناة "العالم" التلفزيونية.

وتابع جيرنوف: "بحسب علمي ما تفعله طالبان حاليا هو إقامة حواجز أمنية.. لمنع حدوث مزيد من الاضطرابات. ليست لدي معلومات في الوقت الراهن أن طالبان تقوم بأي عمليات عنيفة ضد بنجشير أو حتى ضد رجال مسلحين موجودين هناك".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"