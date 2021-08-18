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الخارجية الأمريكية: أشرف غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان

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الخارجية الأمريكية: أشرف غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان
Reuters AFGHAN PRESIDENTIAL PALACE
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اعتبرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تعد تعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني شخصية سياسية في بلاده.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن "غني لم يعد شخصية سياسية في أفغانستان"، وذلك ردا على طلب التعليق على خطاب أشرف غني المصور، الذي وجهه للشعب الأفغاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

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وفي وقت سابق أكدت سلطات الإمارات وجود أشرف غني مع عائلته على أراضي البلاد.

وكان غني قد غادر أفغانستان يوم الأحد الماضي مع سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: نوفوستي

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