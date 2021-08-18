فيديو.. أول ظهور للرئيس الأفغاني أشرف غني بعد مغادرته أفغانستان

ظهر الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني يوم الأربعاء أول مرة للعلن بعد مغادرته يوم الأحد 15 أغسطس أفغانستان إثر السيطرة التي فرضتها حرطة طالبان على معظم مناطق البلاد.

ونفى الرئيس الهارب التقارير عن مغادرته أفغانستان بكم ضخم من الأموال ويقول إنه وصل إلى البلد المستضيف بأيد خالية.

وأفاد من منفاه في الإمارات بأن المزاعم بأنه أخذ معه أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب.

وقال غني: "أنا في الإمارات حاليا ويوم سقوط كابل كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة وأجبرت على الخروج من العاصمة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى".

وأضاف: "لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب"، مشددا على "أنني لم أخرج معي أي أموال.. لم أكن أملك سوى بعض الكتب وأخرجتها معي ولم أكن أملك سوى عمامتي وأحذيتي".

وأكد أنه موجود في الإمارات "لكن سأعود إلى بلادي في المستقبل القريب وأجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

المصدر: RT + وكالات