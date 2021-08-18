وسائل الإعلام البريطانية تحث الحكومة على إجلاء الصحفيين والمترجمين عن أفغانستان

حثت وسائل الإعلام البريطانية الحكومة على إجلاء الصحفيين والمترجمين الأفغان الذين عملوا مع وسائل الإعلام البريطانية، حيث يخشى العديد من الموظفين المحليين انتقام "طالبان".

وقالت صحيفة "الغارديان" إن العشرات من المراسلين والمنتجين المحليين المرتبطين بوسائل إعلامية بريطانية بقيوا في أفغانستان بعد سقوط كابل يوم الأحد.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن وزير الخارجية دومينيك راب، وعد بأنه سيتم بالنظر في نقل الصحفيين إلى المملكة المتحدة "على أساس استثنائي" إذا كان هناك دليل على أنهم يتعرضون لتهديد وشيك بسبب عملهم مع بريطانيا، إلا أن مصادر في كابل قالت إنه "خلال الأسبوع الماضي لم تقم الحكومة البريطانية بإجلاء صحفي أفغاني واحد مرتبط بوسائل الإعلام البريطانية، بينما بدأ الجيش الأمريكي بالفعل في نقل الموظفين المحليين الذين عملوا في وسائل الإعلام الأمريكية مثل واشنطن بوست إلى خارج البلاد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قادت "الغارديان" تحالفا من الصحف والمذيعين البريطانيين في مناشدة للحكومة لتوسيع برنامج تأشيرات اللاجئين للأفغان، وطالبن رئيس الوزراء بوريس جونسون وراب بـ"ضمان سلامة الموظفين الذين عملوا في المؤسسات الإعلامية في المملكة المتحدة".

المصدر: "الغارديان"