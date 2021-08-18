حمد بن جاسم يدعو المجتمع الدولي لحوار طالبان واحترام الوضع في أفغانستان

دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم المجتمع الدولي إلى التحدث مباشرة مع حركة طالبان، واحترام الوضع الحالي في أفغانستان.

وكتب في سلسلة تغريدات على "تويتر": "بعد أن عادت طالبان إلى السلطة منتصرة بعد 20 عام، يجب التحدث معهم بشكل مباشر".

وتابع: "على العالم أن يحترم الوضع الحالي في أفغانستان، وألا يتخذ إجراءات للتضيق عليهم، إذ على المجتمع الدولي أن يعطيهم الأمل بأنه سيقبلهم ويتعاون معهم مقابل التزامهم بالأعراف الدولية".

بعد أن عادت طالبان إلى السلطة منتصرة بعد عشرين عام , يجب التحدث معهم بشكل مباشر. و على العالم أن يحترم الوضع الحالي في افغانستان و ألا يتخذ اجراءات للتضيق عليهم إذ على المجتمع الدولي أن يعطيهم الأمل بأنه سيقبلهم و يتعاون معهم مقابل التزامهم بالأعراف الدولية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 18, 2021

وأضاف: "هل طالبان عادت بنفس الفكر السابق أم إنهم طوروا فكرهم بحيث يكونوا مقبولين دوليا ومتسامحين داخليا".

فطالبان تحتاج ان تعمل على تطوير الاقتصاد والبنية التحتية واستغلال الثروات الطبيعية وإيجاد فرص عمل للعاطلين وحسن الجوار مع جيرانها و هذا هو ما يأمله المجتمع الدولي من طالبان . و يجب على طالبان كذلك الا تسمح لأي منظمة ارهابية ان تعمل من أراضيها . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 18, 2021

وشدد بن جاسم على أن "هناك مؤشرات إيجابية ولكن الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر في كيفية تعاملهم مع كثير من القضايا، مثل حقوق المرأة وحقوق الأقليات والتعليم والانخراط مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مبادئهم التي يؤمنون بها".

وأوضح أنه "يجب على طالبان كذلك ألا تسمح لأي منظمة إرهابية أن تعمل من أراضيها".

وأعلنت طالبان الثلاثاء العفو العام عن موظفي الدولة، ودعت النساء إلى المشاركة بحكومتها المرتقبة، وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا للإضرار بأي دولة أخرى.

المصدر: وكالات