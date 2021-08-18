ميركل وبايدن يتفقان على تنسيق العمل المشترك لقوات بلديهما في مطار كابل

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنسيق العمل المشترك لقوات ألمانيا والولايات المتحدة في مطار كابل.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الألمانية في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الأربعاء، أن المستشارة ميركل أكدت ضرورة توفير إمكانية مغادرة أفغانستان لأكبر عدد ممكن من المواطنين الأفغان الذين عملوا مع ألمانيا.

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وأضاف البيان أن المستشارة والرئيس الأمريكي اتفقا على "مواصلة التعاون الوثيق، بما في ذلك بين القوات الألمانية والأمريكية في مطار كابل".

واتفق الزعيمان على "ضرورة ضمان مغادرة أكبر عدد ممكن من الناس الذين يحتاجون إلى الحماية".

المصدر: نوفوستي