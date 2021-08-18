طائرة عسكرية ألمانية تنقل 125 شخصا من أفغانستان إلى أوزبكستان

شوهدت طائرة عسكرية ألمانية من طراز A400M في مطار العاصمة الأوزبكية طشقند، أمس الثلاثاء ، مع 125 شخصا على متنها تم إجلاؤهم من كابل.

جاء ذلك بعد أن كانت برلين قد تعرضت لانتقادات شديدة بعد أن نقلت طائرتها 7 أشخاص فقط خلال عملية الإجلاء الأولى يوم الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنه لم يكن من الممكن نقل المزيد من الأشخاص في رحلة الإجلاء الأولى لكنها قالت إن عمليات الإجلاء المقبلة من المرجح أن تكون أقل فوضوية.

المصدر: رابتلي