صحفي يتهم طالبان بإعدام 4 قادة أفغان ميدانيا

قال مسلم شيرزاد أحد الصحفيين السابقين في قناة TOLOnews التلفزيونية الأفغانية، إن عناصر طالبان أعدموا أربعة قادة أفغان في إستاد رياضي بقندهار.

ونشر الصحفي مقطع فيديو "تم تصويره في مكان الحادث قبل أيام"، فيما لا يمكن فيه ملاحظة سوى حشد من الناس، ولا توجد مشاهد إعدام أو شيء من هذا القبيل.

Frustrating moments outside of Kabul international airport with struggle to scatter people with gunshots. pic.twitter.com/HxNgW6VGnL — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

وكتب شيرزاد في تعليقه: "قام عناصر طالبان بإعدام أربعة قادة بارزين في استاد رياضي في قندهار بينهم قائد مقرب من الجنرال رزاق هاشم رجوال".

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المصدر: نوفوستي