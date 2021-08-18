 
مباشر

صحفي يتهم طالبان بإعدام 4 قادة أفغان ميدانيا

أخبار العالم

صحفي يتهم طالبان بإعدام 4 قادة أفغان ميدانيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r33v

قال مسلم شيرزاد أحد الصحفيين السابقين في قناة TOLOnews التلفزيونية الأفغانية، إن عناصر طالبان أعدموا أربعة قادة أفغان في إستاد رياضي بقندهار.

ونشر الصحفي مقطع فيديو "تم تصويره في مكان الحادث قبل أيام"، فيما لا يمكن فيه ملاحظة سوى حشد من الناس، ولا توجد مشاهد إعدام أو شيء من هذا القبيل.

وكتب شيرزاد في تعليقه: "قام عناصر طالبان بإعدام أربعة قادة بارزين في استاد رياضي في قندهار بينهم قائد مقرب من الجنرال رزاق هاشم رجوال".

إقرأ المزيد
ملالا يوسف زاي تعرب عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة
ملالا يوسف زاي تعرب عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا