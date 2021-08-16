ملالا يوسف زاي تعرب عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان

أعربت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان، داعية الوكالات الأممية للتدخل وحماية اللاجئين والمدنيين.

وقالت ملالا الحائزة على جائزة "نوبل" في تغريدة عبر "تويتر": "نشاهد بصدمة كاملة كيف تسيطر طالبان على أفغانستان.. يجب على القوى الدولية والإقليمية والمحلية أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وحماية اللاجئين والمدنيين".

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians. — Malala (@Malala) August 15, 2021

يذكر أنه في العام في 2012، أطلق مسلح من "طالبان" النار على ملالا البالغة من العمر 15 عاما آنذاك، أثناء عودتها إلى المنزل بعد خضوعها للامتحان في مدرستها.

وأصيبت برصاصة في رأسها، وتم نقلها لاحقا إلى مستشفى الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة.

المصدر: "الإندبندنت"