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ملالا يوسف زاي تعرب عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان

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ملالا يوسف زاي تعرب عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة
Reuters
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أعربت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي عن قلقها على النساء والأقليات بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان، داعية الوكالات الأممية للتدخل وحماية اللاجئين والمدنيين.

وقالت ملالا الحائزة على جائزة "نوبل" في تغريدة عبر "تويتر": "نشاهد بصدمة كاملة كيف تسيطر طالبان على أفغانستان.. يجب على القوى الدولية والإقليمية والمحلية أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وحماية اللاجئين والمدنيين".

يذكر أنه في العام في 2012، أطلق مسلح من "طالبان" النار على ملالا البالغة من العمر 15 عاما آنذاك، أثناء عودتها إلى المنزل بعد خضوعها للامتحان في مدرستها.

وأصيبت برصاصة في رأسها، وتم نقلها لاحقا إلى مستشفى الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة.

المصدر: "الإندبندنت"

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